Star Academy du 17 octobre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne et nominations du jeudi 17 octobre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mercredi des académiciens au château.











Au petit déjeuner, Maïa est déjà en grande forme alors que certains ont du mal à démarrer. Et c’est le cours d’expression scénique de Marlène qui les attend. Elle décide de débrief eux la chanson « Je vais t’aimer » de Michel Sardou qui faisait partie du choix des évaluations. Elle leur explique que certains l’ont pris pour une déclaration d’amitié alors que c’est une déclaration d’amour, et en profite pour leur parler de l’importance de comprendre ce qu’ils chantent.

Marlène met ensuite en place un exercice sur l’intention. Elle trouve que ça manque de précision. Masseo a du mal et se sent en dessous des autres.

La journée se poursuit avec le cours de chant de Sofia. Elle veut qu’ils s’interrogent sur comment ils trouvent leur voix. Et leur demande de chanter une comptine qu’ils chantaient enfants. Elle leur donne ensuite des conseils avant de leur proposer de travailler sur la vocalise.



Michaël Goldman vient ensuite annoncer les noms des 3 élèves nommés : Thomas, Paul, et Maylis. Ils accusent le coup, Maylis pleure mais elle peut compter sur le réconfort de Franck.

Lucie et Fanny, les répétitrices, arrivent pour annoncer la répartition des chansons pour le prime. Jean-Louis Aubert chantera « Ça c’est vraiment toi » avec Ulysse, et « Alter ego » avec Emma. Joseph Kamel chantera « Celui qui part » avec Masseo. Grand Corps Malade chantera « Mais je t’aime » avec Maïa, et pour Rag’n’Bone Man, ils n’ont pas réussi à se décider et ils vont faire une finale entre Ebony et Noha.

Franck et Marguerite chanteront « Les feux d’artifices » de Calogero. Et chaque semaine, ils auront le droit au défi d’un professeur, une prestation qui sera jugée sur le prime. Premier défi pour Julie et Charles, qui vont rejoindre Michaël au théâtre. Il s’agit d’un défi théâtre, Michaël et Hugues leur expliquent ensemble. Hugues les fait travailler ensemble ensuite sur « Les vieux mariés » de Michel Sardou.

Pour les autres, place aux répétitions des chansons pour le prime. Et Maylis appelle sa maman, qui est fière d’elle et essaie de la rebooster après sa nomination. Thomas passe son coup de téléphone à son tour, il appelle son père.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 17 octobre

Rendez-vous demain à 17h25 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.