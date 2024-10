C à vous du 17 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 17 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Budget, dette, crise en Martinique… Jean-Pierre Pisani-Ferry, professeur d’économie et de politique publique à Sciences Po, qui publie « Les Nouvelles Règles du jeu. Comment éviter le chaos planétaire »

🔵 Les espions russes à la conquête de l’Amérique : on en parle avec Antoine Vitkine, journaliste et réalisateur du documentaire « Opération Trump. Les espions russes à la conquête de l’Amérique » diffusé dimanche 20 octobre à 21h05 sur France 5



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Cyril Chauquet pour l’émission « Pêche XXL, derniers géants » diffusée tous les dimanches à 17h sur RMC Découverte

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Aurélien Cohen, chef pâtissier propriétaire de « Aurélien Cohen pâtisserie » à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Thierry Ardisson pour son livre « L’âge d’or de la pub », et Audrey Fleurot pour le film « Transformers : le commencement » réalisé par Josh Cooley et en salle mercredi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 17 octobre 2024 à 19h sur France 5.