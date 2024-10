Star Academy du 23 octobre 2024 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 23 octobre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mardi des académiciens au château.





C’est l’anniversaire de Maïa au château, mais aussi les évaluations de la semaine 2.







On commence avec Charles, sur « Donne moi le temps » de Jennifer. Michaël est mitigé, il a l’impression qu’il a expédié sa chanson. Sofia pense que c’est une super évaluation, elle est très contente de lui. Hugues a aimé son interprétation. Et Malika est contente de sa danse même s’il y a quelques soucis, elle parle d’un « diamant brut ».

On voit ensuite l’évaluation de Maureen sur « At last » d’Etta James. Marlène salue son ancrage, elle affirme qu’elle donne envie de l’écouter. Michaël affirme qu’elle n’a fait aucune erreur et salue la prise de risque, Sofia parle d’une prestation réussie.



Paul passe sur « Hallelujah » de Leonard Cohen. Les profs trouvent que c’est mieux que la semaine dernière. Hugues pense que c’est pas si mal. Michaël a un peu peur, il se demande si Paul va avoir le temps de progresser.

Emma chante « Bad Boy » de Yseult. Les autres élèves la félicitent ! Michaël affirme que ce n’est pas encore une chanteuse mais salue l’interprétation. Sofia confirme que vocalement ce n’est pas parfait, il faut canaliser sa voix. Malika est contente qu’elle se soit débloquée.

Marine, immunisée, vient se battre pour le top 3. Elle chante « What Was I Made For? » de Billie Eilish. On ensuite les évaluations de Thomas, Franck, Ebony, Julie, et Masséo sur « Donne moi le temps » de Jenifer. Sofia le fait rechanter. Pour plus de détails, notre résumé complet des évaluations est à lire ici.

Masséo ressort abattu de ces évaluations, il pense que la réaction de Sofia signe sa nomination. Il s’isole sur son lit.

Noah passe sur « Crazy » de Gnarls Barkley. Sofia a trouvé ça « pas fou fou », trop scolaire et « lisse ». Elle l’a trouvé en dessous des autres. Michaël trouve lui aussi que c’était en dessous des autres malgré ses progrès. Marlène pense qu’il n’a pas pris la bonne tonalité.

Ulysse fait son éval sur « Coup de soleil » de Richard Cocciente. Hugues a aimé mais il est un peu frustré, il se demande s’il comprenait vraiment les paroles. Michaël l’adore, mais il a trouvé que globalement il ne s’est pas passé grand chose. Sofia regrette qu’il n’ait pas pris l’espace.

Maïa passe elle aussi sur « Coup de soleil » de Richard Cocciente. A la fin, les profs lui chantent « joyeux anniversaire ». Marlène la trouve trop dans le don. Malika pense que c’est du bon travail, Michaël précise qu’il y a encore plein de défaut mais c’est une évaluation réussie.

Après les évaluations, c’est l’heure du cours de théâtre. Un bon moment de détente pour les académiciens, qui nous livrent de belles impros.

Ebony appelle sa mère, qui la félicite pour son évaluation. Place ensuite à une soirée d’anniversaire pour Maïa. Une pinata a été installée dehors ! Elle découvre à l’intérieur des lettres de ses parents. La soirée se termine avec un « action ou vérité ? ».

Connexion avec le château. Michaël annonce les noms des 3 nommés de la semaine : Noah, Masséo, et Paul.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 23 octobre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.