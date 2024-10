C à vous du 23 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 23 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Budget, Matignon, ses relations avec Emmanuel Macron. Elisabeth Borne, ancienne Première ministre, députée ensemble de la 6ème circonscription du Calvados, est l’invitée de C à vous. Elle publie le livre « Vingt mois à Matignon »

🔵 Don d’organes : comment un fait divers américain pénalise le don d’organes en France. On en parle avec le docteur Régis Bronchard, anesthésiste-réanimateur, directeur adjoint du prélèvement et de la greffe d’organes et de tissus à l’Agence de la biomédecine



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Cedric Doumbe pour son livre « Poing à la ligne. K.O.1er Round » disponible le 30 octobre aux éditions Marabout

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Morgan Pegues, chef exécutif du restaurant « L’Ours » à Vincennes (Val-de-Marne)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Le violoniste Nemanja Radulovic nous présente son album « J.S Bach » disponible le 25 octobre sur toutes les plateformes et en CD; et Éric Cantona pour la série « Murder club » à partir du mercredi 29 octobre à 21h10 sur M6

