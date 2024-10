Star Academy du 31 octobre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 31 octobre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mercredi des académiciens au château.





Alors que les nominations à venir stressent tout le monde, les élèves démarrent avec le cours de danse de Malika.







Malika organisent des battles sur son cours, les élèves se lâchent. Entre deux cours, Marine joue du piano. Et ils enchainent avec un cours d’expression scénique de Marlène. Elle les fait travailler les émotions.

Michaël vient ensuite annoncer le top 3 et les nominés. Charles et Noah sont 2èmes, suivis de Franck et Julie. Et pour les nommés, il s’agit d’Ulysse et Marine, et Thomas et Maïa.



Fanny et Lucie annoncent les attributions des chansons pour le prime : Hatik chantera « Angela » avec Masséo et Emma, Hoshi chantera « Et même après je t’aimerai » avec Marguerite, Patrick Fiori chantera « Belle » avec Noah et Charles, AaRON chantera « Lili » avec Julie, Pascal Obispo chantera « Lucie » avec Maureen.

Pour le défi des profs, Ebony va devoir rejoindre Michaël dans la salle de chant. Pour la battle du top 3, chacun va devoir choisir un titre qui lui correspond et ne pas en parler aux autres !

Michaël et Sofia annoncent à Ebony qu’ils lui lancent un défi de chant : avec Belinda Davis, Ebony va chanter « I will always love you ». Sofia et Fanny la fond travailler. Sofia est très contente de son travail, elle lui dit qu’elle va tout déchirer.

Maïa appelle son père, qui la rebooste. Et Noah a trouvé du courrier pour les binômes du top 3 (sauf Masséo et Emma qui partiront à Cannes) : ils vont avoir une surprise, une sortie jeudi soir pour fêter Halloween !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 31 octobre

