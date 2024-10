C à vous du 31 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 31 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Guerre Hamas/Israël, interdiction de l’UNRWA en Israël, frappes sur le Liban… Ofer Bronchtein, président et cofondateur du Forum international pour la paix

🔵 Intempéries en Espagne : les pires inondations depuis 28 ans. On en parle avec Arancha GlezLaya, ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération et Patrick Culombel, cofondateur de l’ONG « Architectes de l’urgence »



🔵 🎶 Dans le live : Eddy de Pretto interprétera le titre “Être biennn” en live

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Angèle Ferreux-Maeght, cheffe & Fondatrice de « La Guinguette d’Angèle »

🔵 Dans la Suite de C à vous : Matthias Dandois, nonutple champion du monde de BMX flat, pour le livre “La figure de bitume”; et José Garcia, Eye Haïdara & Pio Marmaï, pour le film “À toute allure” en salle le 6 novembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 31 octobre 2024 à 19h sur France 5.