Star Academy, les évaluations du 28 octobre : Noah et Charles et Emma et Masséo font fort, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 28 octobre 2024 – C’est cet après-midi qu’avait lieu la première partie des troisième évaluations de la Star Academy 2024. Des évaluations qui se déroulaient en binômes, chacun devant interpréter le titre « When We Were Young » version David Guetta.





A la clé, une immunité pour la suite des évaluations mardi matin et la récompense d’aller chanter aux côtés de David Guetta vendredi soir aux NRJ Music Awards.







Publicité





Masséo et Emma sont les premiers à passer. Ils expliquent se mettre en binôme était une évidence. Ils font une chorégraphie pendant qu’ils chantent, les profs ont l’air emballés. Malika et Marlène ont un grand sourire !

Place ensuite à Ulysse et Marine. C’est clairement excellent, Marlène a l’air emballée.



Publicité





Marguerite et Ebony enchainent. C’est très réussi !

On poursuit avec Thomas et Maïa. Thomas avoue que c’est Maïa qui lui a proposé de se mettre ensemble. C’est plutôt bien mais quelques petits ratés du côté de Thomas.

Julie et Franck passent ensuite. Il expliquent s’entendre très bien depuis le début et vouloir jouer sur le contraste de leurs voix. Ils sont très contents d’eux après leur presta, Michaël a un grand sourire.

On termine avec Noah et Charles, qui expliquent s’être mis ensemble parce qu’ils s’entendaient bien et ils ont vu que ça matchait bien. Les profs ont tous le sourire, c’est une très belle presta ! Sofia a l’air emballée et demande si elle peut faire « le rire de la joie ». Ils ressortent super contents d’eux.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Noah et Charles ont livré une super prestation. On a beaucoup aimé aussi Emma et Masséo, et Marine et Ulysse. Aucun plantage, les profs vont certainement avoir beaucoup de mal à les départager et désigner le binôme vainqueur ! Ils donneront leur verdict aux élèves un peu plus tard ce lundi.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.