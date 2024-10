Star Academy : quel binôme a remporté les évaluations ce 28 octobre et ira aux NMA ? Réponse

Publicité





Star Academy : quel binôme a remporté les évaluations et ira aux NMA ? C’est cet après-midi que les élèves de la Star Academy 2024 ont passé la première partie de leurs évaluations, en binmes. Il s’agissait d’interpréter « When We Were Young » de David Guetta et le meilleur binôme l’interprétera à ses côtés vendredi soir sur la scène des NRJ Music Awards !





Qui a gagné ? On vous dit tout !







Les professeurs ont convoqué les élèves après la fin de ses évaluations pour annoncer les résultats. Toutes les prestations ont été réussies et ça s’est joué de peu. C’est finalement Masséo et Emma qui remportent ces évaluations et iront aux NRJ Music Awards avec David Guetta !

Le classement des binômes à l’issue des évaluations ce lundi

1 – Masséo et Emma

2 – Charles et Noah

3 – Ulysse et Marine

3 – Thomas et Maïa

5 – Ebony et Marguerite

6 – Franck et Julie



Mardi, place à la suite des évaluations pour les cinq autres binômes, à l’issue de laquelle deux binômes seront nominés. Ils peuvent refaire les binôme s’ils en ont envie ! Il s’agira d’une chanson et d’une impro de théâtre.

NOTRE RÉSUMÉ COMPLET DES ÉVALUATIONS DE CE LUNDI EST À RETROUVER ICI