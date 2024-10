Un Si Grand Soleil spoiler : Janet fait une grave erreur médicale, Eliott s’en prend à Eve (épisode du 5 novembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1505 du 5 novembre 2024 – C’est une terrible erreur médicale que va faire Janet dans quelques jours dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, elle va recevoir un patient à l’hôpital mais elle ne détecte rien de spécial et pense qu’il est simplement hypocondriaque.





Mr Bréval souffre de nausées et se sent oppressé. Janet refuse pourtant de lui faire passer une IRM et le renvoie chez lui.







Sauf que le soir, alors que Janet fait l’anniversaire de Sabine en famille, le patient est hospitalisé d’urgence. Alain le prend en charge alors qu’il a de vives douleurs thoraciques. En réanimation, il fait un arrêt cardiaque ! Alain appelle Janet, qui est surprise et réalise qu’elle a fait une grave erreur…

De son côté, Eliott est au plus mal après les menaces de Curtis. Le trafiquant lui réclame 50.000 euros pour la marchandise qu’il a mis à l’eau lors de l’intervention de la police ! Eliott est très stressé, il n’a pas dormi. Mais le soir, Eliott et Muriel ont un dîner avec Eve et Manu. Alors qu’Eve reparle à son fils du week-end en amoureux, il s’emporte et l’envoie sévèrement balader !



