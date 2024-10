Un Si Grand Soleil du 25 octobre : Serge réveillé, Eliott en danger de mort ! (résumé et vidéo épisode 1498 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 25 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1498 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 25 octobre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Janet s’occupe de Serge, qui est réveillé. Laetitia est rassurée, Janet dit que les examens sont encourageants. Mais Serge ne se souvient pas de ce qui s’est passé, c’est le trou noir. Janet dit que sa mémoire peut revenir mais ils ne peuvent rien prévoir. Il interroge Laetitia sur l’enquête de la police, elle lui dit qu’ils cherchent toujours. Laetitia appelle Manu pour le prévenir. Elle lui explique qu’il ne se souvient de rien.

Hugo est avec Yann, qui lui dit que Johanna va bien. Hugo s’inquiète pour Yann, qui revit la même chose qu’avec Alexandra. Yann lui dit que la différence, c’est que Johanna est encore en vie. C’est comme une seconde chance. Il lui dit que Johanna c’est la femme de sa vie !



Boris appelle Victoire, ils l’attendent pour une réunion. Elle annonce qu’elle arrête leur projet ! Il lui dit que ça ne se fait pas et lui rappelle qu’elle a signé un contrat. Victoire s’en fiche et lui dit d’appeler son avocat. Elisabeth et Muriel attendent, Elisabeth s’énerve. Boris lui annonce que Victoire se retire du projet, Elisabeth ne comprend pas. Elle comprend que Boris a couché avec Victoire. Elle est en colère et lui dit de se débrouiller comme il veut pour rattraper le coup.

Manu informe Becker et Hugo du réveil de Levars. Hugo explique qu’il n’est pas certain qu’il retrouve la mémoire. Manu dit qu’ils vont le laisser se reposer.

Eliott est avec Curtis pendant qu’Alex et Thierry suivent le dealer. Ils trouvent qu’il a l’air nerveux… Ils espèrent qu’il attende son fournisseur. De son côté, Eliott remarque qu’une moto les suit. Au feu rouge, l’un des deux hommes sur la moto sort une arme et la dirige vers eux ! Eliott et Curtis s’accroupissent ! Ils finissent par s’en aller sans tirer.

Curtis félicite Eliott d’avoir su garder son calme. Eliott lui demande qui c’était, il dit que c’était surement des concurrents. Des hommes d’un certain Keller. Curtis dit qu’ils vont faire une pause de quelques jours et lui demande de le déposer là où il l’a pris. IL appelle Noam pour annuler leur rendez-vous.

Boris essaie d’appeler Victoire, il lui laisse un message. Muriel dit à Boris qu’elle la filtre aussi. Elle propose d’appeler d’autres designeurs tendances pour rattraper le coup. Muriel demande à Boris pourquoi il s’était mis avec Victoire, Boris lui dit qu’il devait oublier quelqu’un…

Laura vient voir Ludo pour s’excuser mais il l’envoie balader. Laura pleure. Ludo la rattrape, il lui demande ce qui va se passer pour elle. Elle dit qu’elle devrait s’en sortir avec du sursis et une demande, mais médecine c’est fini. Elle ne sait pas ce qu’elle va faire. Ludo reconnait sa part de responsabilité et s’excuse.

Eliott raconte tout à Charles, il a eu très peur. Charles lui dit de tout arrêter, il a un enfant et doit rester en vie. Eliott ne sait pas ce qu’il va dire à Muriel mais reconnait qu’il a raison.

Alex annonce à Becker que la filature de Noam n’a rien donné. Il lui explique qu’ils pensaient qu’il attendait son fournisseur et qu’un coup de fil l’a fait partir. Ils pensent que le fournisseur a annulé le rendez-vous. Becker lui dit de ne pas lâcher, Alex dit avoir mis un traceur GPS sur le scooter de Noam. Becker le félicite, c’est une très bonne idée.

Muriel travaille sur leur projet quand Eliott rentre. Toma est couché. Muriel dit qu’elle a passé une mauvaise journée, elle a hâte de travailler avec lui. Elle espère que l’oncle de Charles va vite transférer les fonds, du coup Eliott n’ose rien lui dire. Eliott va faire un bisou à Toma… il ne dort pas, Eliott lui dit qu’il l’aime et qu’il est désolé, il s’est mis dans de sales draps et il ne sait pas comment s’en sortir !

