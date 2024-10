Les Cinquante du 24 octobre 2024 : nouveau jeu, qui sont les éliminés ? (résumé + replay épisode 39)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 39 du jeudi 24 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 39 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs au réveil alors que la veille, Jade et Alex se sont disputés. Jade a très mal dormi et n’a pas encaissé le manque de respect d’Alex.





Carla G. parle à Jade, elle essaie de défendre Alex mais Jade est remontée. Cassandra ne comprend pas non plus comment Alex peut vriller comme ça.







Publicité





Le Lion annonce un « Cap ou pas cap ? ». Le Renard vient chercher Jean-Pascal ! Il accepte de jouer. Il s’agit de tendre des élastiques pour former des triangles et placer des billes rouges. Pendant que Jean-Pascal donne tout, au château Alex parle encore mal aux autres et joue à fond la provocation.

Pour Jean-Pascal, c’est finalement une défaite et la cagnotte perd 1.000 euros ! Il est déçu.



Publicité





Nikola décide d’aller parler avec Julie R. Elle n’a pas apprécié qu’il passe rapidement à Séphora mais n’est pas contre passer du temps avec lui.

Le Lion annonce un nouveau jeu dans l’arène. Les joueurs découvrent 3 carrés, ils doivent former 3 équipes. Alex, immunisé suite au deal du Lion, ne joue pas. Stratégiquement, Jade fait exprès de se mettre avec Simon. Le Lion leur demande de se répartir dans les carrés et valide les équipes.

Les animaux distribuent des bâtons rouges. Le Lion annonce les règles du jeu. Il s’agit de lâcher un bâton à chaque top en récupérant celui de son voisin avant qu’il tombe. Il y aura une équipe perdante ! Tout le monde passe le premier tour sans souci et ça s’enchaine. Jade est la première à se louper dans l’équipe 1. L’équipe 3 perd 2 vies à cause de Cassandra. L’équipe 1, de Simon et Jade, est en galère et et n’a plus de vie bien avant les autres. Suite du jeu pour déterminer les 2 équipes qui s’affronteront pour l’élimination. Coumba se blesse en plein épreuve. L’équipe 2, de Nikola, Soraya, Hillary, Joseph, et Jean-Pascal, a toujours toutes ses vies ! Et c’est la victoire de l’équipe 2, qui a fait un sans faute !

2 joueurs vont être éliminés

L’équipe 1 et l’équipe 3 s’affrontent, la moins bonne sera éliminée. Quels joueurs seront éliminés ? ATTENTION SPOILER : les 2 joueurs qui seront éliminés à la prochaine cérémonie sont… Jonathan et Sacha !

Les Cinquante, le replay du 24 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 39 ce jeudi 24 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 25 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 40.