C dans l’air du 18 octobre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 18 octobre 2024, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 18 octobre 2024 : le sommaire

⬛ Inondations : le déluge et le choc

Des pluies torrentielles ont frappé jeudi le Centre-Est et le Sud-Est de la France, laissant dix départements sous vigilance orange pour crues ou inondations ce vendredi. Bien qu’aucun département ne soit plus en alerte rouge, les premières évaluations des dégâts commencent. En Ardèche, notamment à Annonay, la situation est préoccupante avec des habitants choqués après que la ville a été inondée. Ailleurs, comme à Givors (Rhône) et Rive-de-Gier (Loire), des zones commerciales et des rues ont été submergées, entraînant des évacuations et des destructions massives. En Haute-Loire, des animaux ont même été emportés par les courants.



Le Premier ministre a qualifié cet épisode cévenol de plus violent depuis 40 ans, mettant en avant les 2 300 interventions de secours qui ont permis de sauver des vies. Il a également exhorté les pays de l’UE à se préparer collectivement face à des catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes. Toutefois, il a maintenu les coupes dans le budget écologique pour 2025, ce qui a provoqué une réaction ferme de la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Elle a dénoncé un budget insuffisant pour répondre à l’urgence climatique et a averti qu’elle pourrait tirer des conséquences si elle n’obtient pas les moyens nécessaires.

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit des réductions importantes, notamment pour le Fonds vert et le dispositif MaPrimeRénov, malgré la nécessité d’adapter le pays au changement climatique. La loi zéro artificialisation nette, visant à réduire l’étalement urbain d’ici 2031, est également contestée, avec un rapport du Sénat remettant en cause cet objectif.

Dans les départements touchés par ces pluies diluviennes, le gouvernement a annoncé la mise en œuvre rapide de « l’état de catastrophe naturelle », offrant un soutien aux sinistrés. Pendant ce temps, aux États-Unis, la campagne présidentielle est perturbée par une vague de désinformation et de théories du complot suite au passage des ouragans Hélène et Milton. Ces fausses informations, amplifiées par les réseaux sociaux, ont un impact croissant sur le débat politique.

