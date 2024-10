Un Si Grand Soleil spoiler : une preuve accablante contre Ludo, le comportement étrange de Rémi (épisode du 16 octobre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1491 du 16 octobre 2024 – On peut dire que Ludo va se retrouver dans de sales draps la semaine prochaine dans la série de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Ludo a été placé en garde à vue pour l’agression de Serge Levars, voilà que la police va perquisitionner à la ferme et récupérer les vêtements qu’il portait au moment de la manif…











Et coup de tonnerre, après avoir fait les analyses sur la veste de Ludo, Hugo annonce à Becker et Manu que celle-ci avait une tâche de sang et que c’est bien celui de Serge Levars !

Ludo est-il coupable ? Ou quelqu’un a-t-il pris sa veste après la manif ? A la ferme, Rémi est mal à l’aise et il a observé étrangement la perquisition…

