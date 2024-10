C à vous du 11 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 11 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Budget 2025 : hausses d’impôts, économies… Laurent Saint-Martin, ministre chargé du Budget et des Comptes publics

🔵 Un an après le décès de son fils, le vibrant hommage d’Eglantine EMEYE au personnel soignant. Son documentaire « Samy et les anges de la Timone » est diffusé mardi 15 octobre à 22:55 sur France 2 : elle est l’invitée de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Brenelière, chef Euro-Toques

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Aurelie JEAN nous présente son livre “Le code a changé – Amour & sexualité au temps des algorithmes” paru le 9 octobre dernier

🔵 Dans la Suite de C à vous : Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis pour “Franceinfo Matin”, la matinale de Franceinfo, du lundi au jeudi de 7h à 10h; et Sofiane Zermani Fianso et Hassan Guerrar pour le film « Barbès, little Algérie » en salle mercredi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 11 octobre 2024 à 19h sur France 5.