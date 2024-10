C dans l’air du 2 octobre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 2 octobre 2024, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 2 octobre 2024 : le sommaire

⬛ Pensions de retraite, impôts… Le tournant de la rigueur ?

Suite au discours de politique générale de Michel Barnier, Matignon et Bercy ont finalisé le projet de loi de finances (PLF) pour 2025, qui sera présenté en Conseil des ministres le jeudi 10 octobre, en même temps que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Une partie du texte a déjà été transmise au Haut Conseil des finances publiques, qui rendra son avis la semaine prochaine. Ce projet prévoit un redressement inédit des finances publiques pour 2025, à hauteur de 60 milliards d’euros : plus de 40 milliards proviendront d’économies, et près de 20 milliards d’augmentations de recettes fiscales.



Publicité





Bien que les détails des hausses d’impôts restent flous, le Premier ministre a confirmé que les grandes entreprises et les Français les plus fortunés seront sollicités pour un effort fiscal, justifié par la « justice fiscale ». Bercy précise que cet effort sera « exceptionnel et transitoire ».

En ce qui concerne les économies, l’État en assumera plus de la moitié, avec 5 milliards d’euros supplémentaires en plus des 15 milliards déjà inscrits dans les lettres plafond. Les secteurs concernés restent à préciser. Par ailleurs, 14 milliards d’euros d’économies incomberont à la Sécurité sociale, avec notamment le report de l’indexation des pensions de retraite sur l’inflation au 1er juillet (au lieu du 1er janvier) et la limitation de la progression de l’Ondam (objectif national des dépenses d’assurance maladie) à 2,8 %, après 3,2 % en 2024. Enfin, 6 milliards d’euros d’économies seront demandés aux collectivités locales.

Ces mesures de réduction budgétaire auront des répercussions sur l’activité économique, ce que le gouvernement a pris en compte en abaissant sa prévision de croissance du PIB pour 2025 de 1,4 % à 1,1 %.

Parallèlement, une autre inquiétude grandit dans le secteur agricole : le groupe Lactalis a annoncé une réduction de sa collecte de lait en France d’ici la fin de l’année. Cette décision provoque des tensions chez les producteurs, qui expriment leur inquiétude et leur colère face à cette situation, qu’ils considèrent comme un véritable « coup de tonnerre ».

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 2 octobre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.