« Vaiana : la légende du bout du monde » : votre film ce soir sur M6 (11 octobre)

« Vaiana : la légende du bout du monde », c’est le film d’animation des studios Disney qu’M6 rediffuse ce vendredi soir. L’occasion de passer une belle soirée en famille en ce début de week-end.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur 6PLAY via sa fonction direct.







L’histoire, synopsis

Vaiana, une jeune fille courageuse, entreprend un voyage audacieux pour achever la mission inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. En traversant l’immensité de l’océan, elle fait la rencontre de Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vivent une aventure épique, pleine d’action, de défis et de rencontres. Au fil de cette quête, Vaiana découvrira bien plus que le destin de son peuple : elle découvrira qui elle est réellement.

Le saviez-vous ?

❚ L’histoire s’inspire en partie de la tradition orale des peuples d’Océanie.

❚ Les réalisateurs Ron Clements et John Musker signent ce 56e film d’animation Walt Disney. On doit à ce duo de célèbres longs métrages d’animation tels que “La Petite Sirène”, “Aladdin” ou encore “La Princesse et la grenouille”.

❚ Pour donner vie aux décors, la production s’est rendu aux Fidji, aux Samoa puis à Tahiti, et ensuite en Nouvelle-Zélande. Ce voyage a permis aux équipes de rencontrer des natifs de ces îles et de découvrir ce qui rend la culture polynésienne si singulière.

❚ “Vaiana, la légende du bout du monde” a été un véritable succès en France avec plus de 5,8 millions d’entrées ! Devançant ainsi le nombre d’entrées françaises du premier volet de “La Reine des Neiges”.

❚ Voix françaises : Cerise Calixte, Anthony Kavanagh, Christine Delaroche, Adrien Antoine, Mareva Galanter, Méry Lanzafame, Jean-Luc Guizonne…



VIDÉO bande-annonce

Pour bien débuter le week-end, ne résistez pas au charme de cet excellent film d’animation qui ravira à coup sûr petits et grands.