« 1914, et soudain la guerre » : votre soirée évènement ce soir sur France 2 (12 novembre)

« 1914, et soudain la guerre » au programme TV du mardi 12 novembre 2024 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « 1914, et soudain la guerre ».





A découvrir dès 21h05 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« 1914, et soudain la guerre » : présentation

À l’occasion du 110e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale, ce film retrace les premiers mois de ce conflit tels qu’ils ont été vécus par les Français, qu’ils soient civils ou militaires : entre sidération, mobilisation, séparation et occupation. Que signifie basculer soudainement dans la guerre ? Comment s’adapter, résister et faire face quand tous les repères s’effondrent ? Comment accepter et consentir à d’énormes sacrifices ? Avec 300 000 morts entre août et décembre 1914, cette période a été la plus meurtrière pour les Français durant toute la Grande Guerre. Un conflit initialement perçu comme court, mais qui dès l’automne s’enlise, se transformant en une interminable guerre de tranchées, lorsque les soldats comprennent qu’ils ne rentreront pas chez eux pour Noël, comme ils l’espéraient.