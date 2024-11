Les espions de la terreur : la mini-série ce soir sur M6 (12 novembre 2024)

Publicité





Les espions de la terreur du 12 novembre 2024 – Ce mardi soir, M6 lance sa toute nouvelle série « Murder Club » avec Eric Cantona dans le rôle principal.





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Les espions de la terreur, le synopsis

Au lendemain du 13 novembre, Lucie, Malika et Vincent se retrouvent plongés au cœur de la traque des auteurs des attentats. Rapidement, ils font face à la menace imminente de nouvelles attaques. « Les Espions de la terreur » suit leur enquête haletante et leur quotidien sous haute pression entre 2015 et 2016. Ces héros anonymes, engagés corps et âme pour protéger la France, voient leurs vies personnelles bouleversées par leur mission, confrontant leurs choix les plus intimes. Au plus près du front contre l’ennemi, ils puisent leur force dans une colère intérieure, à la fois leur part d’ombre et leur plus puissant moteur.

Les espions de la terreur du 12 novembre 2024 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 1

Sonnées par les attentats du 13 novembre et la présence à Paris d’Abaaoud, que tous au sein des services croyaient en Syrie, Lucie Kessler, commandant à la DGSI, et Malika Berthier, analyste à la DGSE, dépassent les rivalités entre leurs services pour empêcher de prochaines attaques organisées depuis Raqqa par l’État islamique. Pour cela, elles privilégient plusieurs cibles dont le tandem Anis Bahri / Reda Kriket, à la tête d’un probable projet d’attentat sur le sol français. À Lille, le recrutement par le Major Vincent Morin d’une source au sein de la djihadosphère française pourrait les aider dans leur mission. Son nom : Minotaure…



Saison 1 – épisode 2

La traque d’Anis Bahri et Reda Kriket met Lucie sous pression tant la DGSI acquiert la conviction que les deux terroristes vont passer à l’acte de manière imminente. La trace retrouvée d’Abdeslam à Bruxelles précipite dramatiquement les événements… Côté DGSE, Malika parvient à retourner un djihadiste en Syrie, avec l’objectif de faciliter l’infiltration de l’Amniyat, les services de sécurité de l’État islamique. Les premiers succès de la source Minotaure, pilotée à Lille par Vincent, rassurent la DGSI qui peut ainsi envisager une importante opération conjointe avec la DGSE. À condition que cette source soit bien fiable…

Avec Éric CANTONA (Daniel Hansen), Tiphaine Daviot (Amélia Delcourt), Catherine HOSMALIN (Babeth Delcourt), Vinnie DARGAUD (Julien Fauvel), Catherine HOSMALIN (Babeth Delcourt), Laurent CAPELLUTO (Bruno Castelli), Cathy MIN JUNG (Beaumont), Sarah Espour (Avenel), Frédéric Lubansu (Forest), Christelle CORNIL (Estelle), Benoît Verhaert (Lenoir), Didier De Neck (Juge Edouard)

