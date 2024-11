Demain Nous Appartient spoiler : le grand changement de Bastien ! (vidéo épisode du 14 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bastien ne sait plus quoi faire pour que Lilou s’intéresse à lui dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, il va arriver en retard en cours et débarquer avec une nouvelle coupe de cheveux !











Bastien fait une entrée remarquée en classe ! Depuis plusieurs mois, il est complètement sous le charme de la belle Lilou Clavel. Déterminé à lui plaire, il a entrepris un changement de look radical : exit sa chevelure volumineuse, place à un visage dégagé avec des cheveux soigneusement plaqués ! Si cette transformation et son passage chez le coiffeur lui ont valu un léger retard et un rappel à l’ordre de son professeur de français, Bastien ne regrette rien. Violette est déjà conquise par son nouveau style ! Reste à savoir si Lilou succombera aussi au charme opéré…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1814 du 14 novembre 2024 : Bastien change de look

