50mn Inside du 9 novembre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 9 novembre 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





50mn Inside du 9 novembre 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🍣 En coulisses – Comment Monaco est-elle devenue la capitale européenne du sushi?

La folie des sushis : direction Monaco où il y a quelques jours se tenait le championnat d’Europe de ce met si apprécié des français.

🎤 Le portrait – Chimène Badi

« C’est compliqué de trouver la bonne personne, celle qui est là pour les bonnes raisons »



🎥 La story – Christian clavier

Comment l’acteur est-il devenu le roi du box-office ?

50mn Inside du 9 novembre 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

👰 Le secret – Provence: ils viennent du bout du monde pour s’y marier

🎃 Le document – Mexique: en route pour l’événement de l’année

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.