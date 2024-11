Un dimanche à la campagne du 3 novembre 2024 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Publicité





Un dimanche à la campagne du 3 novembre 2024, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 16h sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 3 novembre 2024 : sommaire et invités

Dans cet épisode de « Un dimanche à la campagne », Frédéric Lopez reçoit trois invités qui ont su transformer leurs failles en force pour réaliser leur destin.

🔵 Antoine Duléry, comédien, scénariste et imitateur, a connu une ascension fulgurante depuis le succès du film « Camping » de Fabien Onteniente en 2006, avec plus de 5 millions de spectateurs. Ce rôle iconique lui vaut le surnom de « Paulo Gatineau » dans le cœur des Français. Derrière cette réussite, se cache un jeune garçon timide, passionné d’imitation depuis l’enfance.



🔵 Kimberose, auteure-compositrice-interprète, a déjà conquis le public avec ses deux premiers albums, « Chapter One » et « Out », tous deux certifiés disques d’or. Bien que la musique soit une passion de toujours, elle n’a jamais pris de cours de chant.

🔵 Sylvie Tellier voit sa vie basculer lorsqu’elle est couronnée Miss France en 2002. Elle décide alors de dédier près de 20 ans de sa vie à cette institution, une mission qu’elle relève avec engagement malgré les défis.

Entre les imitations endiablées d’Antoine Duléry et un cours de tir à l’arc, Frédéric Lopez nous offre un dimanche à la campagne aussi divertissant qu’enrichissant.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 3 novembre 2024