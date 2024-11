Ça commence aujourd’hui du 26 novembre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 26 novembre 2024, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, l’inédit s’intéresse aux home-jackings.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 26 novembre 2024 à 13h55 : « Ils ont été victimes d’un home-jacking » (inédit)

Il y a huit ans, Rhizlaine et sa famille ont été victimes d’un home-jacking. Un dimanche soir, trois hommes cagoulés et armés ont fait irruption dans leur domicile, les agressant violemment avant de les attacher.

Le home-jacking, une expérience traumatisante et effrayante.

Et à 15h05 « Ce devait être des vacances, mais ils ont fini en prison ! »

Dans ce numéro spécial consacré à la justice, Faustine Bollaert accueille de nouveaux invités qui partagent des expériences bouleversantes. Arrêtés à l’étranger lors de leurs vacances et emprisonnés dans des conditions inhumaines, ils ont dû mener un combat acharné, parfois sur plusieurs années, pour retrouver leur liberté. À travers leurs récits, ces témoins souhaitent devenir la voix de ceux qui sont encore injustement détenus.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 26 novembre 2024

Il y a 8 ans, Rhizlaine et sa famille ont vécu un home-jacking. Un dimanche soir, 3 hommes cagoulés et armés se sont introduits dans leur domicile, les violentant et les ligotant… Le home-jacking, un phénomène terrifiant, à 13h50 dans #CCA. pic.twitter.com/eCFvsPfAe6 — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) November 26, 2024

Retrouvez Faustine et ces invités ce mardi après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.