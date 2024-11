C à vous du 12 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 12 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 Revalorisation des retraites, menaces de grèves, … L’inquiétude face au vote du budget. On reçoit Nicolas Beytout, fondateur et directeur du journal L’Opinion et Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT dans C à vous

🔵 Précarité énergétique : Emmanuelle Beart, marraine de l’association “STOP à l’Exclusion Énergétique” nous parle de son engagement



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Bastien Djait, chef propriétaire du restaurant “Maison Brut” à Paris

🔵 🎶 Dans le live : Asphalt interprètera en live le titre “Lame de fond”

🔵 Dans la Suite de C à vous : Romain Duris et Vincent Fichot, père victime d’un enlèvement parental, pour le film “Une part manquante” en salle le 13 novembre ; Raphaelle Bacque et Vanessa Schneider pour le livre “Successions. Secrets de famille”, disponible jeudi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 12 novembre 2024 à 19h sur France 5.