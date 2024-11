C à vous du 15 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 15 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Le militant propalestinien et “plus vieux prisonnier politique” de France, Georges Abdallah, va être libéré. On en parle avec Christophe Ayad, grand reporter au Monde et auteur de “Géopolitique du Hezbollah”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Charles Teboul, chef propriétaire de “Maison Jullian” à Béziers



🔵 Dans la Suite de C à vous : Fabrice Luchini pour la pièce “Fabrice Luchini lit Victor Hugo” actuellement au théâtre de l’Atelier; Frédéric Lenoir, sociologue et écrivain pour le livre “Le rêve de Marc Aurèle”; et Graves révélations sur l’abbé Pierre, nouvelle campagne de la Fondation, cérémonie des Pics d’Or… Christophe Robert, délégué général de la Fondation l’Abbé Pierre

