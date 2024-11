C dans l’air du 18 novembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 18 novembre 2024 : le sommaire

⬛ Missiles américains : l’Ukraine pourra frapper la Russie

Dimanche, la Russie a mené « l’une des plus grandes attaques aériennes » contre l’Ukraine depuis le début de la guerre, selon les autorités ukrainiennes. Environ 120 missiles et 90 drones ont été lancés sur l’est du pays, dont un tiers ont atteint leurs cibles, causant plusieurs morts et blessant des dizaines de personnes, tout en endommageant de nombreuses infrastructures énergétiques. À l’approche de l’hiver, Moscou cherche à démoraliser la population ukrainienne tout en testant l’efficacité du système anti-aérien de Kiev.



Face à cette offensive, les réactions occidentales ne se sont pas fait attendre. Quelques heures après l’attaque, le président américain Joe Biden a autorisé l’Ukraine à utiliser des missiles longue portée capables d’atteindre des cibles à 300 kilomètres, une décision à laquelle Washington était jusqu’alors opposé. Ces nouvelles armes pourraient permettre à Kiev de contrer la contre-offensive russe dans la région de Koursk, lancée en août.

En parallèle, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé un entretien avec Vladimir Poutine, le premier échange formel entre un leader occidental et le président russe depuis deux ans. Lors de cette conversation, Scholz a condamné « la guerre d’agression russe » et a exhorté Moscou à entamer des négociations sérieuses en vue d’une « paix juste et durable ». Cette démarche, perçue comme un changement de ton, intervient alors que Scholz, en quête de réélection en février 2025, doit gérer une coalition divisée sur le soutien militaire à l’Ukraine. Bien que l’Allemagne soit le deuxième fournisseur d’armes à Kiev après les États-Unis, le soutien populaire diminue, notamment dans les Länder de l’est, où les partis d’extrême droite comme l’AfD, opposés aux livraisons d’armes, gagnent en influence.

Sur le terrain, l’Ukraine continue de subir les frappes russes. Pour alléger la pression sur les hôpitaux de l’est, en grande partie détruits par la guerre, des évacuations massives de blessés vers l’ouest sont organisées par train. Un convoi médicalisé a été spécialement aménagé pour transporter les blessés en toute sécurité, avec des médecins militaires et infirmiers à bord. Les itinéraires restent secrets pour éviter les attaques. En parallèle, des bus médicalisés sont également utilisés pour évacuer les blessés du front.

