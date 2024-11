C dans l’air du 27 novembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 27 novembre 2024 : le sommaire

⬛ La situation est extrêmement préoccupante. Sous la menace d’une motion de censure réunissant l’extrême droite et la gauche, susceptible de faire tomber son gouvernement, Michel Barnier a choisi hier soir de dramatiser la situation pour mobiliser l’opinion publique. Invité au journal de 20 heures de TF1, le Premier ministre a confirmé son intention d’utiliser l’article 49.3 pour adopter le budget, tout en alertant sur une « tempête » imminente. Il a mis en garde contre une hypothétique mais possible alliance des votes entre Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, et les partis socialiste, communiste et écologiste : « Si cela se produit, je tombe », a-t-il averti. « Sans budget adopté, le pays ferait face à des turbulences graves sur les marchés financiers. »

Alors que le Sénat, dominé par la droite et le centre, a examiné cette semaine le projet de loi de finances pour 2025, les tensions montent à l’Assemblée nationale. Le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national ont réitéré leur détermination à censurer le gouvernement en cas de passage en force. Depuis plusieurs jours, Michel Barnier et son équipe alertent sur les conséquences d’une telle censure, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, évoquant même un « scénario à la grecque » qui risquerait de paralyser les finances publiques et de compromettre le paiement des fonctionnaires dès janvier. Cependant, cette vision apocalyptique a été vivement contestée par des opposants comme Marine Le Pen, qui accuse le gouvernement de désinformation.



Face à ces avertissements, Mathilde Panot, cheffe des députés de La France insoumise, a répliqué : « Barnier agite la menace du chaos, mais qu’il le veuille ou non, il sera censuré. » Pour elle, les Français aspirent à « une démocratie qui réponde à leurs besoins », et non à une instabilité liée à des politiques austères. Du côté du Parti socialiste, on plaide pour des compromis afin d’éviter la censure.

La situation reste incertaine. Ce mercredi 27 novembre, députés et sénateurs se réunissent en commission mixte paritaire pour trouver un terrain d’entente sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. En l’absence d’accord, Michel Barnier pourrait déclencher un premier 49.3 dès le 2 décembre, s’exposant à un vote de censure. Une telle issue ferait basculer la France dans une crise politique, avec des répercussions économiques et sociales potentielles.

Par ailleurs, dans un contexte international tendu, le futur président des États-Unis, fraîchement élu, a annoncé des hausses de droits de douane sur les produits chinois, canadiens et mexicains, laissant craindre une nouvelle guerre commerciale. Quels impacts ces tensions auront-elles sur l’économie mondiale et sur la France en 2025 ? L’incertitude domine, à l’échelle nationale comme internationale.

