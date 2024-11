Publicité





La Grande Librairie du 27 novembre 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 27 novembre 2024 : invités et sommaire

Alors que le dernier rapport du CNL souligne une baisse de la lecture chez les jeunes, une question sera au cœur des débats cette semaine sur le plateau de « La Grande Librairie » : comment inciter nos enfants à découvrir le plaisir de la lecture ?

DANIEL PENNAC

Au début des années 1980, Daniel Pennac, auteur de la saga Malaussène (Gallimard) et ardent défenseur de la lecture à haute voix, faisait paraitre

Cabot-Caboche (Pocket jeunesse) et L’oeil du loup (Pocket jeunesse) deux romans qui continuent d’inspirer les plus jeunes. Qui s’étonnera que son dernier livre, Mon assassin (Gallimard), s’ouvre sur le portrait d’un enfant lecteur !



SUSIE MORGENSTERN

Papesse de la littérature jeunesse, autrice de près de 150 ouvrages, d’une sincérité et d’une générosité à toute épreuve, Susie Morgenstern a l’art et la manière d’aborder tous les sujets. On lui doit notamment La sixième (L’école des loisirs), Confession d’une grosse patate (La Martinière Jeunesse) ou encore La rentrée sans tête (Les Arènes).

ZEP

Depuis la naissance de son malicieux Titeuf, il s’est écoulé plus de 20 millions d’albums des aventures de ce drôle de héros à mèche blonde ! Le dernier album de ZEP, Dessiner le monde (Rue de Sèvres) revient sur son parcours d’auteur et de dessinateur.

TIMOTHÉE DE FOMBELLE

Connu et acclamé pour les diptyques Tobie Lolness (Gallimard jeunesse) et Vango (Gallimard jeunesse), sa trilogie sur l’esclavage Alma (Gallimard jeunesse), initiée en 2020 et dont le troisième tome a paru cette année, l’a définitivement imposé comme un incontournable de lalittérature jeunesse.

CLÉMENTINE BEAUVAIS

Clémentine Beauvais est enseignante et chercheuse à l’Université d’York au Royaume-Uni, spécialiste de la littérature jeunesse, mais aussi traductrice, autrice, et nous exhorte à jouir des livres dans un opuscule audacieux, Comment jouir de la lecture (La Martinière Jeunesse).

STANISLAS DEHAENE

La lecture, qu’on se le dise, c’est bon pour les méninges ! C’est ce que nous expliquera le neuroscientifique en psychologie cognitive et professeur au Collège de France, Stanislas Dehaene, qui décortique avec minutie le fonctionnement de notre cerveau dans Une idée dans la tête (Odile Jacob).

MARIE-AUDE MURAIL

Marie-Aude Murail est l’une des autrices les plus lues en France. Dans Francoeur – À nous la vie d’artiste (L’école des loisirs), écrit à quatre mains avec sa fille Constance Robert-Murail, elle ressuscite les figures de trois femmes qui ont marqué le XIXème siècle français : George Sand, Rosa Bonheur et Sarah Bernhardt.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 27 novembre 2024 à 21h sur France 5.