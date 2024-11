C dans l’air du 8 novembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 8 novembre 2024





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 8 novembre 2024 : le sommaire

⬛ Michelin, Auchan… 2025, l’année des plans sociaux ?

Qui est responsable du dérapage des finances publiques ? C’est la question à laquelle la commission des finances du Sénat tente de répondre à travers une mission d’information qui a démarré avec une série d’auditions d’anciens ministres. Cette initiative a débuté le jeudi 7 novembre avec Bruno Le Maire, qui a quitté son poste de ministre de l’Économie en septembre dernier, après sept années à Bercy. Il a laissé derrière lui un déficit public bien plus important que prévu. Initialement, le déficit de l’État, des collectivités locales et de la Sécurité sociale devait revenir à 4,4 % du PIB en 2024. Or, il pourrait en réalité atteindre 6,1 %, soit un écart de plus de 50 milliards d’euros.



Devant les sénateurs, Bruno Le Maire a nié toute tentative de « dissimulation » ou de « tromperie » sur les comptes publics. Il a pointé du doigt une « grave erreur technique d’évaluation des recettes » et a affirmé avoir pris les mesures correctives dès qu’il en a eu connaissance : gel et annulation de crédits, augmentation des tarifs d’électricité, etc. Cependant, il a expliqué que lorsqu’il a proposé un collectif budgétaire au printemps — une loi rectificative pour économiser 15 milliards d’euros supplémentaires — Emmanuel Macron et le Premier ministre, Gabriel Attal, se sont opposés à cette initiative. Il a également critiqué le Premier ministre actuel, Michel Barnier, pour ne pas avoir mis en œuvre les mesures préparées par son équipe, ce qui aurait, selon lui, permis de contenir le déficit à 5,5 % sans augmenter les impôts.

Le lendemain, Gabriel Attal, ancien Premier ministre, a défendu Bruno Le Maire en dénonçant un « procès politique et médiatique » injuste. Il a affirmé avoir pris des « décisions fortes » pour maîtriser le budget, mais ces justifications n’ont pas convaincu la commission des finances du Sénat. Jean-François Husson, rapporteur général du budget, a dénoncé une série de dépenses imprévues pour des secteurs tels que l’agriculture, la santé, et les aides d’urgence, qualifiant la gestion budgétaire de « manque de rigueur ».

Les auditions se poursuivront au Sénat ainsi qu’à l’Assemblée nationale, où une enquête approfondie sur les causes des écarts budgétaires est prévue. Parallèlement, les députés poursuivent l’examen du budget pour 2025, avec pour objectif de ramener le déficit à 5 % du PIB, dans un contexte économique de plus en plus préoccupant.

Les indicateurs économiques sont au rouge pour la France. Le marché de l’emploi est frappé par des annonces de plans sociaux majeurs : Michelin prévoit la fermeture de ses sites de Cholet et Vannes d’ici 2026, menaçant 1 254 emplois, tandis qu’Auchan annonce la suppression potentielle de 2 400 postes. De plus, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires anticipe un pic de 65 000 défaillances d’entreprises d’ici la fin de l’année 2024, menaçant jusqu’à 150 000 emplois, particulièrement dans les secteurs du logement et de l’industrie.

Malgré ce contexte difficile, certaines entreprises parviennent à prospérer. C’est le cas de « La Brosserie Française », une PME située à Beauvais, spécialisée dans la fabrication de brosses à dents. Sauvée in extremis en 2012 par un ancien salarié face à la concurrence asiatique, elle mise sur le « made in France » pour se démarquer.

Alors, comment le déficit public a-t-il pu se creuser à un tel point, atteignant potentiellement 6,1 % du PIB en 2024 ? Quels en seront les impacts sur l’économie française, et 2025 sera-t-elle l’année des plans sociaux ? Le débat est lancé, et les réponses des prochaines auditions seront cruciales pour comprendre les véritables causes de cette dérive budgétaire.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 8 novembre 2024