Ça commence aujourd’hui du 20 novembre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 20 novembre 2024, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Quels thèmes seront évoqués aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 20 novembre 2024 à 13h55 : « Inceste : ces enfants que la justice confient à leur bourreau » (inédit)

Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Parmi eux, des milliers sont confiés par la justice à leurs agresseurs. C’est à ces tragédies que l’émission « Ça commence aujourd’hui » consacre une édition spéciale.

Faustine Bollaert donnera la parole à trois mères courageuses qui ont tout risqué pour protéger leurs enfants d’un père soupçonné d’agression sexuelle, quitte à se retrouver dans l’illégalité.



Publicité





Séverine, après des semaines de doute, a installé des caméras cachées dans la chambre de son bébé. Les images qu’elle découvre révèlent des comportements incestueux de son mari. Depuis, elle refuse que sa fille le voie, mais cette décision pourrait lui coûter cher : Séverine encourt une peine de prison et risque de perdre la garde de son enfant.

Gabrielle, de son côté, a remarqué des comportements inquiétants chez sa fille de 3 ans. Une thérapeute a signalé des soupçons d’inceste aux autorités. Pourtant, après une longue procédure, la justice a décidé de placer ses deux enfants en foyer, alors même que leur père est mis en examen. Une décision incompréhensible pour cette mère désemparée.

Enfin, Audrey a caché sa fille pendant quatre mois pour la protéger de son père, soupçonné de violences sexuelles. Bien que l’homme soit placé sous contrôle judiciaire et interdit de contact avec sa fille, il conserve son autorité parentale. Audrey ignore encore s’il sera un jour jugé.

Ces trois témoignages poignants seront recueillis par Faustine Bollaert, accompagnée de Natacha Espié, psychologue, et de Me Marc Geiger, avocat pénaliste. Ensemble, ils mettront en lumière les incohérences et dysfonctionnements de la justice face à ces situations déchirantes.

Et à 15h05 : « Service de sécurité, commissaire de police, magistrat : qui sont nos hommes d’élite ? » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert accueille sur son plateau des invités d’exception. Parmi eux, Georges Salinas, ancien chef adjoint de la BRI (Brigade de Recherche et d’Intervention), et son épouse Catherine. Directeur de la sécurité de la Présidence et auteur de polars, Georges Salinas revient sur ses 22 années au sein de cette unité d’élite. Avec son épouse, il partagera un témoignage bouleversant sur les événements du 13 novembre 2015, depuis le premier appel d’urgence jusqu’à l’assaut du Bataclan, un moment gravé dans leur mémoire.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 20 novembre 2024

vidéo à venir

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ces invités ce mercredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.