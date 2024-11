Les 12 coups de midi du 26 novembre : Emilien se loupe, le Maître de Midi bientôt éliminé ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 26 novembre 2024, 426ème victoire d’Emilien – Nouvelle victoire d’Emilien ce mardi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a encore fait une erreur sur le Coup de Maître, il a remporté 2.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 26 novembre, un seul indice sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte d’Emilien totalise ainsi 1.743.329 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a toujours que la photo de fond se dévoile un peu plus. Rappelons qu’il s’agit de la ville de New-York, aux Etats-Unis, et plus précisément le quartier de Manhattan.

Notez que les tournages reprenant la semaine prochaine après une longue pause, Emilien pourrait donc être éliminé d’ici quelques jours ! Mais il va revenir bien reposé et ça s’annonce compliqué pour réussir à le sortir…

Noms déjà proposés : Cyril Lignac



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+