Capital du 17 novembre 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 17 novembre 2024 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd'hui il a pour thème : « Cocorico : à qui profite la marque Made in France ? ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Capital du 17 novembre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

Alimentation : comment être sûr de manger 100 % français ?

Dans nos hypermarchés, les mentions telles que « Fabriqué en France », « Élaboré en France » ou « Ingrédients de nos régions » sont omniprésentes. Du rayon épicerie aux produits frais, les emballages arborent fièrement le drapeau bleu-blanc-rouge, promettant des produits bien de chez nous. Et pour cause, le « made in France » séduit : plus de six consommateurs sur dix considèrent l’origine nationale comme un critère décisif lors de leurs achats. Mais ces labels tricolores garantissent-ils vraiment la provenance des produits ? Vous découvrirez comment certains industriels jouent sur l’ambiguïté pour embrouiller les acheteurs, usant d’un stratagème marketing appelé french-washing. Pire encore, des grossistes en fruits et légumes, motivés par le profit, n’hésitent pas à falsifier les étiquettes pour faire passer des produits importés pour des productions locales, une fraude à grande échelle pouvant leur rapporter des centaines de milliers d’euros.

Sephora : l’incroyable succès de la beauté à la française

Comment une petite boutique de Limoges (Haute-Vienne), lancée il y a 55 ans, est-elle devenue un géant mondial de la beauté ? Aujourd’hui, Sephora est un concept phare qui rayonne à l’international, emportant avec elle des dizaines de marques françaises en plein essor. Avec 3 000 magasins dans 35 pays et un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros, quels sont les secrets de ce succès fulgurant ?

Dans ses boutiques, les conseillères n’ont pas leur pareil pour vous mettre en valeur tout en stimulant les ventes. Grâce à la *Sephora Academy* et aux stratégies déployées en magasin, vous découvrirez des techniques ingénieuses pour inciter les clients à acheter. L’un des coups de maître de l’enseigne ? L’introduction des « bars » en magasin. Qu’il s’agisse de maquillage, de coiffure ou de soin des sourcils, ces espaces attirent les clients. Une fois installés, difficile de repartir les mains vides !

Pour séduire tous les budgets, Sephora a créé sa propre marque, *Sephora Collection*, véritable pilier de sa rentabilité : elle génère près d’un quart de son chiffre d’affaires. Avec des prix attractifs, cette gamme maison rivalise avec les plus grands noms du secteur.

Pour de nombreuses jeunes marques françaises, être référencées chez Sephora est le graal, synonyme de succès commercial. Alors, qui seront les prochaines à décrocher ce sésame ?



Du « Made in France » à prix cassé : impossible n’est pas français !

Une brosse à dents « Made in Picardie » à moins d’un euro, des prix cassés chez Le Slip Français, et des produits ménagers normands à la fois écologiques et ultra-compétitifs : les figures emblématiques du Made in France sont en pleine effervescence. Pour survivre, ces entrepreneurs qui ont choisi de produire localement doivent désormais relever un défi crucial : gagner la bataille du prix !

Pendant plusieurs mois, nous avons suivi Le Slip Français, le leader français de la brosse à dents, ainsi qu’une jeune entreprise spécialisée dans les produits ménagers, dans leur quête pour produire en France à des coûts plus accessibles. Quelles stratégies innovantes vont-ils adopter ? Entre changement de modèle économique, construction de nouvelles usines et recours à des financements créatifs, parviendront-ils à rendre le Made in France plus abordable ?