« De Verdun aux plages du débarquement… Traces de guerre » : votre documentaire ce soir sur France 3 (13 novembre)

« De Verdun aux plages du débarquement… Traces de guerre » du 13 novembre 2024 – Ce mercredi soir sur France 3, place au documentaire inédit « De Verdun aux plages du débarquement… Traces de guerre ».





Un documentaire inédit à voir sur France 3 dès 21h05 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« De Verdun aux plages du débarquement… Traces de guerre » : présentation

Les paysages de France, marqués par le feu des deux guerres mondiales, conservent encore les cicatrices de l’Histoire. Des champs de bataille de Verdun aux ruines d’Oradour-sur-Glane, en passant par les blockhaus de la Ligne Maginot et le souvenir sombre de Vichy, ces lieux témoignent de la violence des conflits passés. À travers les récits de témoins, de passionnés et d’historiens, le film interroge la préservation de ces sites : faut-il les effacer ou les préserver en tant que témoins du passé ?

Il met en lumière comment certains vestiges, tels que les bunkers du Mur de l’Atlantique ou les ruines du Vercors, symbolisent une résistance héroïque, tandis que d’autres, comme le camp de Natzweiler-Struthof, rappellent les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Le Havre, ville martyre anéantie par les bombardements de la Libération, incarne la résilience de la nation et le choix de la reconstruction. La manière dont ces terres meurtries sont gérées, oscillant entre tourisme mémoriel et oubli volontaire, reflète la relation de la France avec son passé et la mémoire collective.



