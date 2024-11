Demain Nous Appartient du 11 novembre : la police identifie la prochaine cible ! (résumé + vidéo épisode 1811 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 11 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1811 de DNA – La police va finalement identifier la prochaine cible du prédateur ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Grâce à l'ordonnance, ils vont remonter à un médecin de l'hôpital Saint Clair…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 11 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1811

La police suit une piste sérieuse : ils sont convaincus que le violeur de Sète se cache derrière un pseudonyme et se vante de ses crimes en ligne. Timothée est chargé de l’affaire, et le temps presse. L’agresseur sexuel est sur le point de récidiver. L’urgence pour le capitaine Feray est désormais d’identifier la prochaine victime avant qu’un nouveau drame ne se produise. Pendant ce temps, Damien a réussi à tracer l’origine de l’ordonnancier d’où provient le message trouvé par Roxane dans sa boîte aux lettres. Tout semble pointer vers Saint-Clair… Et le médecin ciblé n’est autre que Soizic Vernet !

Malgré le risque, Soizic rejette toute protection de la police. Mona, quant à elle, reste incapable de pardonner à Nathan… De son côté, Manon se surpasse pour venir en aide à Rachel lors de son malaise.



VIDÉO Demain nous appartient du 11 novembre – extrait de l’épisode

