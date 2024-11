Plus Belle La Vie du 11 novembre 2024 : Ariane découvre qui est Camille (résumé + extrait vidéo épisode 210 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 11 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 210 de PBLV – La police va découvrir qui est vraiment Camille Martin cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Camille va continuer de manipuler Steve…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 novembre 2024 – résumé de l’épisode 210

Ariane est avec Zoé au Mistral et lui confirme que le masque volé au musée a bien été retrouvé dans la piñata de la résidence. Au commissariat, Patrick interroge Camille pour une authentification officielle. Elle examine le masque de près et confirme son authenticité, mais Patrick précise qu’ils doivent le conserver jusqu’à l’autorisation du juge.

Ariane informe Zoé d’une certaine Camille Martin, curatrice lors de l’exposition, qui semblait très intéressée par le masque. Zoé fait le lien avec une amie de Steve, également prénommée Camille, qu’elle a vue le jour où la piñata a été brisée. Ariane décide de contacter Jean-Paul pour en savoir davantage. Pendant ce temps, Camille passe un coup de fil, alertant quelqu’un que la police a mis la main sur une copie du masque !



A la résidence, Steve est déprimé à cause de Nisma et Vadim. Pendant ce temps, Jules observe Apolline qui transporte une valise. Elle a rendez-vous pour faire encadrer une copie du fameux masque. Steve remarque la troublante ressemblance avec l’original. Jules pense même qu’il pourrait s’agir du véritable masque, mais Apolline a entendu aux infos que la police détient l’original.

Au commissariat, Ariane confronte Jean-Paul au sujet de Camille Martin. Elle la suspecte du meurtre de Daniel, mais Jean-Paul reste sceptique, pensant plutôt à un proche de Robbie. Selon lui, les cibles seraient Ariane et Zoé ! Il a lancé une recherche sur les empreintes de Camille, sans résultat.

L’enquête d’Ariane sur Camille Martin prend un tournant surprenant : elle découvre que Camille est en réalité Paul Delgado, une citoyenne mexicaine ! Le masque est réclamé depuis longtemps par l’État mexicain. Ariane et ses collègues se lancent à la poursuite de Camille !

Pendant ce temps là dans les couloirs de la résidence, Steve tombe sur Camille. Elle prétend qu’elle le cherchait pour prendre des nouvelles et annonce qu’elle part pour un salon. Steve mentionne avoir vu une copie du masque chez une amie, ce qui intrigue Camille. Elle propose à Steve de prendre un verre ensemble. Camille et Steve partagent ensuite un verre en terrasse au Mistral. Elle le flatte, affirmant que son ex ne sait pas ce qu’elle perd. Ils s’embrassent, et Camille propose de poursuivre la soirée chez lui…

De son côté, Blanche rend visite à Luna au parloir. Elle lui confie qu’elle tient bon grâce à elle et promet de lui envoyer le cinquième tome de son roman. Luna, quant à elle, a entamé l’écriture de son journal intime, mais ses relations avec les autres détenues sont tendues. Elles la voient comme une « bourge », d’autant plus qu’elle partage désormais sa cellule avec une nouvelle co-détenue. De retour en cellule, Luna découvre son journal intime déchiré par sa co-détenue. Une violente dispute éclate entre elles, nécessitant l’intervention d’une gardienne qui menace de faire un rapport sur Luna…

Plus tard, Luna et sa co-détenue reçoivent du courrier en cellule. Sa co-détenue fond en larmes en découvrant un dessin d’enfant, mais refuse de lire la lettre qui l’accompagne. Luna comprend alors que sa co-détenue ne sait pas lire.

Blanche prend un café au Mistral avec Thomas. Vanessa fait irruption et tente de dissuader Thomas d’accueillir le défilé de sa fille. Offensés, Thomas et Blanche l’envoient promener. Vanessa part furieuse, ce qui pousse Thomas à accepter la demande d’Ophélie. Il nargue Vanessa en lui suggérant de venir au défilé mercredi.

Plus tard au Mistral, Ophélie et Aya organisent les préparatifs du défilé. Elles convainquent Thomas de participer, bien que gêné, et finissent par convaincre Aya, qui souhaite aussi qu’Ophélie se joigne à la parade.

