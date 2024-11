Demain Nous Appartient du 18 novembre : Ulrich porte plainte contre Roxane (résumé + vidéo épisode 1816 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 18 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1816 de DNA – Roxane est dans de sales draps ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, Ulrich porte plainte contre elle pour violence policière !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 18 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1816

Simon arrive au commissariat de Sète avec Ulrich Lesueur. Il a été engagé par le principal suspect dans l’affaire des viols de Sète pour assurer sa défense face à Roxane. Il annonce à Nordine qu’il a décidé de porter plainte pour violence policière !

Pendant ce temps, au lycée de Sète, Agnès Prado reçoit un magnifique bouquet de fleurs de la part de son ex-mari Michel. Si François pense d’abord à un geste romantique, Agnès ne tarde pas à le détromper… Il la harcèle !



De son côté, Maud commence à avoir des doutes sur les relations de sa sœur, tandis qu’Adam décide de fuir ses parents.

VIDÉO Demain nous appartient du 18 novembre – extrait de l’épisode

