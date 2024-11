Plus Belle La Vie du 18 novembre 2024 : Anthony aborde Ophélie (résumé + extrait vidéo épisode 215 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 18 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 215 de PBLV





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 novembre 2024 – résumé de l’épisode 215

Ulysse informe Julie que l’état d’Anthony s’est stabilisé, mais elle est catégorique : elle ne veut plus jamais le revoir. Elle lui confie qu’Anthony l’a harcelée par messages tout le week-end. Ulysse ne comprend pas sa colère envers l’homme qu’elle s’apprêtait à épouser, mais Julie insiste : elle ne s’est jamais sentie aussi mal avec quelqu’un, et Anthony lui fait peur. Touché, Ulysse lui assure son soutien, surpris de la voir dans cet état.

Vanessa, de son côté, reproche à Ulysse de trop s’inquiéter pour Julie, qu’elle accuse de manipuler tout le monde et même d’avoir poussé Anthony au bord du gouffre. Ulysse prend la défense de Julie, expliquant à sa mère qu’elle a peur d’Anthony. Vanessa reste sceptique, pensant que Julie ment, mais Ulysse se dit déçu par son manque de compassion, surtout après que Julie lui a confié des suspicions de violences subies.



Plus tard, Anthony retrouve Ulysse, visiblement préoccupé par l’état de Julie. Lorsqu’Ulysse lui révèle qu’elle a peur de lui, Anthony nie toute violence et se demande si Julie prend bien son traitement. Ulysse reste méfiant, surtout après qu’Anthony va jusqu’à le menacer pour savoir où se trouve Julie.

Plus tard, au Mistral, Ophélie retrouve Aya et Thomas. Pendant qu’Aya se prépare, Anthony aborde Ophélie… Elle est contente de le voir, Anthony lui demande son nouveau numéro. Elle accepte mais dès qu’elle s’éloigne, le visage d’Anthony se ferme… Ophélie raconte à Aya qu’Anthony, autrefois très proche de son frère, a été trahi par Julie. Elle décrit Julie comme une manipulatrice, mais Aya reste perplexe, ayant eu une bonne impression de cette dernière en la voyant avec Ulysse. Ophélie reste méfiante et se montre protectrice envers Anthony, mais Aya l’encourage à être prudente.

En fin de journée, Ulysse rentre chez lui, glacial avec Vanessa, refusant même de dîner avec elle. Vanessa est de plus en plus persuadée que Julie est une menace. Pendant ce temps, Ophélie reçoit un message vocal d’Anthony, lui proposant de la voir le lendemain, laissant planer un doute inquiétant sur ses intentions…

Pendant ce temps, Patrick vit un cauchemar stressant avant sa première journée en tant que commissaire officiel : il rêve que tout le commissariat est en uniforme mais qu’il n’a pas de pantalon ! Réveillé en sursaut, il confie à Babeth ses doutes sur sa légitimité à ce poste. Babeth le rassure en lui affirmant qu’il est parfaitement qualifié.

Patrick est finalement nommé commissaire en présence du préfet, mais il se sent embarrassé lorsqu’Ariane prend un selfie avec lui. Plus tard, il confie à Babeth qu’il pense avoir été ridiculisé, mais elle le rassure en lui conseillant de se concentrer sur l’essentiel : être irréprochable dans ses nouvelles fonctions.

De son côté, Luna est confrontée aux remontrances de son avocate après avoir été surprise avec un téléphone en prison. Elle justifie son acte en expliquant que c’était pour l’anniversaire de la fille d’une co-détenue. Maître Bataille la prévient qu’elle risque quelques jours d’isolement, mais Luna promet de se tenir à carreau. Elle confie ensuite à Chloé son envie d’écrire un livre sur la vie en détention, et Chloé propose de l’aider en mobilisant d’autres détenues.

En prison, Luna discute avec Chloé, qui va parler d’elle à sa fille Héléna pour lui expliquer ce que Luna a fait pour elle. Luna lui offre de lui apprendre à lire et écrire, mais Chloé hésite. Ensemble, elles envisagent d’écrire un livre collectif sur la vie en détention, un projet qui enthousiasme Chloé.

VIDÉO Plus belle la vie du 18 novembre 2024 – extrait vidéo

