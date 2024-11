Demain Nous Appartient du 22 novembre : Sébastien a disparu (résumé + vidéo épisode 1820 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 22 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1820 de DNA – Sébastien a disparu ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Les Perraud sont très inquiets alors que la police confirme que le procureur a été enlevé !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 22 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1820

Raphaëlle est en proie à une grande inquiétude : son père, Sébastien Perraud, a disparu depuis hier et ne donne plus aucun signe de vie. Désespérée, l’avocate a contacté tous les hôpitaux de la région, sans succès. Ses filles, Camille et Maud, partagent son angoisse et s’inquiètent profondément pour leur grand-père. Bien que leur mère tente de les rassurer, elles ne peuvent s’empêcher de redouter le pire.

De son côté, Agnès suspecte son mari Michel d’être lié à cette disparition. Aucun élément concret ne le prouve pour l’instant, mais de nombreux indices semblent pointer vers lui. Michel, convaincu que Sébastien et Raphaëlle sont responsables de son divorce avec Agnès, pourrait-il avoir agi par vengeance ? Le mystère reste entier, mais les soupçons s’intensifient autour de Michel Prado.



La police confirme que Sébastien a été victime d’un enlèvement. Au lycée, François impressionne ses élèves par la qualité de sa prestation en chant. Pendant ce temps, la relation entre Chloé et Benny commence à exaspérer Alex.

VIDÉO Demain nous appartient du 22 novembre – extrait de l’épisode

