Plus Belle La Vie du 22 novembre 2024 : Anthony porte plainte et se prépare au pire ! (résumé + extrait vidéo épisode 219 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 22 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 219 de PBLV – Anthony est incontrôlable aujourd’hui dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il porte plainte contre Ulysse avant de finalement payer quelqu’un pour se débarrasser de lui !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 novembre 2024 – résumé de l’épisode 219

Anthony dépose plainte au commissariat contre Ulysse Kepler pour coups et blessures. Jean-Paul, chargé de sa déclaration, écoute Anthony expliquer que le conflit tourne autour de Julie. Il accuse Ulysse de manipuler Julie pour garder une forme de contrôle sur lui. Jean-Paul décide d’organiser une confrontation.

Anthony, au Mistral, discute avec Aya. Il lui confie qu’Ulysse l’a frappé, choqué qu’un homme réputé calme perde ainsi son sang-froid. Aya lui fait remarquer que sa sœur lui a toujours dit qu’Ulysse était non violent. Anthony insiste sur le fait qu’Ulysse a saboté son mariage et demande à Aya de garder le secret, ce qu’elle refuse, rappelant que les rumeurs se propagent vite.



Publicité





La confrontation entre Anthony et Ulysse se déroule sous la supervision de Jean-Paul. Ulysse accuse Anthony de menacer sa sœur et dénonce un parti pris dans l’affaire. Il avoue finalement avoir eu une liaison avec Julie avant son mariage, ce qui envenime encore la situation. Mécontent, Ulysse quitte la confrontation. En parallèle, Anthony engage un homme pour s’en prendre à Ulysse, déterminé à ne pas le laisser s’en tirer.

Vanessa rencontre une cliente mécontente d’Ulysse, qui refuse désormais de collaborer avec lui en raison d’une bagarre dans un bar. Vanessa refuse catégoriquement de céder et invite la cliente à partir si elle n’est pas satisfaite. Plus tard, elle confronte Ulysse, qui explique qu’Anthony l’a provoqué en évoquant les sentiments d’Ophélie. Vanessa, compréhensive, le soutient, et se dit fière de lui.

Pendant ce temps, Blanche veille sur Éric, inquiet après un incident. Ils évoquent Baram, surpris d’apprendre qu’il est neurochirurgien. Baram, arrêté, appelle Blanche. Elle décide de contacter l’avocat de leur association, tandis qu’Éric veut immédiatement se rendre au commissariat du Mistral pour demander de l’aide à Ariane. Blanche estime qu’il agit de manière irréfléchie. Plus tzrd, Éric retrouve Ariane pour demander la libération de Baram, un sans-papiers. Il lui rappelle que Baram lui a sauvé la vie après son AVC. Ariane, troublée, hésite face à cette situation délicate.

Plus tard, Baram est libre et il remercie Éric pour son soutien. Éric lui conseille de rester prudent, mais Baram insiste sur l’impossibilité d’abandonner ses livraisons. Il pousse Éric à retourner à l’hôpital pour prendre soin de lui.

De son côté, Gabriel tente de trouver un arrangement avec un ancien joueur de tennis qui l’accuse d’avoir ruiné sa carrière. L’homme, souffrant de douleurs chroniques, rejette toute négociation et affirme que le seul apaisement qu’il trouve est de lui faire payer cette injustice. Plus tard au Mistral, Gabriel, dépité, partage avec Thomas et Samuel son projet pour contrer Deville, leur harceleur : revendre son identité sur le dark web pour le forcer à demander grâce. Bien que l’idée semble risquée, Thomas finit par l’encourager.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : des retours, le secret de Vanessa, les résumés jusqu’au 6 décembre 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 22 novembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.