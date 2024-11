Demain Nous Appartient du 25 novembre : Raphaëlle en danger ? (résumé + vidéo épisode 1821 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 25 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1821 de DNA – Raphaëlle est folle d’inquiétude au sujet de la disparition de son père ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et Martin pense que Raphaëlle et ses filles sont peut être en danger…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 25 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1821

Raphaëlle n’a pas fermé l’œil de la nuit, rongée par l’inquiétude pour son père, toujours introuvable. De son côté, Martin Constant s’inquiète pour elle : avec tout ce stress, pourra-t-elle encore défendre efficacement Agnès Prado ? Et il pense que Raphaëlle est peut être en danger, il aimerait les placer, elle et ses filles, sous protection policière.

Chez les Vernet-Lehaut, en revanche, l’ambiance est bien plus légère ! Adam taquine ouvertement son père, qui a été sollicité par ses élèves pour chanter lors de leur stand au marché de Noël. Bien que l’idée ne l’emballe pas vraiment, le professeur de français, passionné de chant et plutôt talentueux, pourrait bien se laisser convaincre. Cédera-t-il à leur demande ?



De son côté, Bastien organise un casting pour former une chorale de Noël. Et Benny souhaite faire la fête chez les Delcourt.

VIDÉO Demain nous appartient du 25 novembre – extrait de l'épisode

