Plus Belle La Vie du 25 novembre 2024 : Anthony piège Ulysse (résumé + extrait vidéo épisode 220 en avance)

Plus belle la vie du 25 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 220 de PBLV – Anthony va piéger Ulysse cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 novembre 2024 – résumé de l’épisode 220

Aya et Kilian arrivent au Mistral et découvrent Anthony, visiblement agressé. Pendant ce temps, Ulysse, le bras en écharpe après avoir été percuté par un chauffard, est avec Léa. Aya arrive et leur annonce qu’un homme a été attaqué. Léa part chercher ses affaires pendant qu’Aya informe Ulysse que la victime est Anthony.

Jean-Paul interroge Anthony à l’hôpital. Anthony explique qu’il a été agressé vers 8h du matin, s’étant défendu avec un coup de poing à l’épaule de son agresseur, qui portait une batte. Il affirme ne pas l’avoir reconnu et exclut qu’il puisse s’agir d’Ulysse, malgré les menaces proférées en sa présence. Jean-Paul insiste et lui demande plus de détails sur l’épaule touchée.



Sur les lieux de l’agression d’Anthony, Ariane découvre une batte et en informe Jean-Paul, qui appelle la police scientifique. Plus tard, Jean-Paul convoque Ulysse, qui nie avoir agressé Anthony et explique avoir été renversé par une voiture. Jean-Paul, sceptique, lui mentionne la découverte de la batte et l’attente des relevés d’empreintes.

Plus tard, Ulysse rend visite à Anthony à l’hôpital pour le confronter, l’accusant d’avoir monté un piège contre lui. Anthony réagit violemment, l’accusant d’avoir ruiné sa vie. Dans la confrontation, Anthony attrape Ulysse, qui se débat, provoquant le débranchement accidentel des équipements médicaux. Anthony hurle pour accuser Ulysse de s’en être pris à lui !

Au commissariat, Ariane anime une formation sur les violences faites aux femmes, à l’initiative de Patrick. Ce dernier reproche à son équipe de ne pas être assez impliquée. Samuel, sceptique, affirme qu’ils connaissent déjà ces informations. Lors d’une simulation, Samuel joue le rôle de la victime et Morgane celui de la policière qui le prend en charge. Les propos échangés, inspirés d’une situation réelle de 2022, choquent les participants… Samuel finit par s’excuser auprès d’Ariane et Patrick, reconnaissant qu’il avait sous-estimé l’importance de leur travail. Avec ses collègues, il propose une liste de mesures pour améliorer la prise en charge des victimes.

Thomas apporte un café à Zoé, accompagné d’un jus vitaminé pour l’encourager. Zoé confie ses difficultés à réviser pour le bac. Thomas la rassure en affirmant qu’avec de la patience et de la persévérance, elle y arrivera. Mais lorsqu’il plaisante en disant que « tout le monde l’a, le bac », Zoé le taxe de boomer et lui demande s’il l’a passé. Thomas avoue que non… Au Mistral, Eric rejoint Thomas et parle des difficultés de Zoé en maths. Curieux, Babeth se joint à eux. Tout le monde se met à chercher une solution au problème de Zoé, mais quand Thomas croit avoir réussi, Zoé remarque qu’il manque une partie de la réponse. Finalement, c’est elle qui trouve, mais Thomas insiste pour finir seul.

VIDÉO Plus belle la vie du 25 novembre 2024 – extrait vidéo

