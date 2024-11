Demain Nous Appartient du 26 novembre : Sébastien et Prado séquestrés (résumé + vidéo épisode 1822 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 26 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1822 de DNA





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 26 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1822

Rien ne va plus pour Raphaëlle. Depuis dix jours, son père a disparu, et l’avocate a perdu tout espoir de le retrouver en vie. Les soupçons se tournent vers Michel Prado, un homme impulsif et violent, marqué par des mois de séquestration. Animé d’une haine farouche envers la famille Perraud, il les tient responsables de sa séparation avec Agnès. Pourtant, Michel Prado reste introuvable, ajoutant à l’angoisse générale. Le commandant Martin tente tant bien que mal de réconforter Raphaëlle, mais le temps presse. La police pourra-t-elle retrouver le procureur avant qu’il ne soit trop tard ?

Au commissariat, l’enquête avance. Prado a acheté des médicaments après la disparition de Sébastien… Roxane pense qu’il a peut être tué Sébastien avant de se suicider ! Mais en réalité, Sébastien et Prado sont séquestrés ensemble.



Pendant ce temps là, Simon manipule Zack pour protéger Camille. De son côté, Mona perd tout contrôle lorsque Joël est hospitalisé. Et Victoire s’investit dans les préparatifs de Noël pour changer les idées d’Aaron.

VIDÉO Demain nous appartient du 26 novembre – extrait de l’épisode

