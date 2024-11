Demain Nous Appartient spoiler : Martin et Karim ont tout compris ! (vidéo épisode du 28 novembre)

Publicité





Martin explique à Karim qu’ils pensent qu’ils font fausse toute en soupçonnant Michel Prado. Plus l’enquête avance et plus il pense que sont trop évidents, voire même grossiers ! Martin pense qu’il n’est pas peut être pas à l’origine de l’enlèvement de Sébastien et qu’on essaie de lui faire porter le chapeau…

Karim comprend que Martin a raison : ils recherchent la mauvaise personne depuis des jours et c’est quelqu’un d’autre qui a enlevé Sébastien et Prado !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1824 du 278 novembre 2024 : Martin et Karim ont de gros doutes

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.