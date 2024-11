Demain Nous Appartient du 27 novembre : Zack tire sur Sébastien ! (résumé + vidéo épisode 1823 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 27 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1823 de DNA – Sébastien et Prado ont été enlevés et sont séquestrés ensemble dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et ce soir, vous allez découvrir que c’est Zack qui les retient !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 27 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1823

Martin Constant est résolu à capturer Michel Prado et à retrouver Sébastien Perraud. Selon lui, il ne leur reste que quelques heures avant de les retrouver. Toutes les équipes sont mobilisées. Raphaëlle, quant à elle, a perdu tout espoir de revoir son père vivant. Elle est convaincue que Prado l’a tué avant de se donner la mort. Elle redoute de ne jamais retrouver le corps de son père. Agnès, qui a tout entendu, croit fermement que son ex-mari est encore en vie. Pour elle, Michel n’aurait jamais mis fin à ses jours. Sans qu’ils le sachent, la vérité est bien plus éloignée de ce qu’ils imaginent… C’est Zack qui les retient tout les deux ! Et il tire sur Sébastien et sur Prado !

Raphaëlle s’invite dans l’enquête, malgré les objections de Martin. Chloé exerce une influence sur Mona, tandis que Benny fait une découverte surprenante. De son côté, Victoire est résolue à réunir ses deux amis.



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Raphaëlle soupçonne Zack… (vidéo épisode du 29 novembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 27 novembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.