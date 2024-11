Demain Nous Appartient spoiler : Joël fait un grave malaise ! (vidéo épisode du 26 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Joël va faire un grave malaise au Spoon dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Alors qu’il vient de goûter un nouveau gâteau de Mona, Joël ne se sent pas bien et ne peut plus respirer ! Il s’étouffe, Bart appelle les secours tandis que Mona est terrifiée !











Joël rend visite à Mona au Spoon, où elle lui fait découvrir en avant-première son tout nouveau gâteau : un « carrot cake » spécial Mona, qu’elle espère intégrer à la carte du restaurant si Joël donne son approbation. Curieux, il goûte une part, et son verdict est sans appel : il adore !

Alors que Bart arrive dans les cuisines, il salue l’imagination débordante de Mona. Les deux collègues échangent des arguments, Mona défendant ardemment sa création.

C’est alors que l’ambiance vire au drame : Joël se met à suffoquer soudainement, sous les regards horrifiés de Mona et Bart. L’ancien boulanger est victime d’un violent malaise, luttant pour respirer… Bart appelle vite les secours !



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1822 du 26 novembre 2024 : Joël fait un malaise au Spoon

