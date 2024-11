Demain Nous Appartient spoilers : Ulrich arrêté, Sébastien enlevé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 18 au 22 novembre 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 18 au 22 novembre 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Si vous êtes pressé de le découvrir, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la fin de l’enquête sur l’agresseur de Rachel, Lilou et Sara.







En effet, la police va enfin trouver des preuves contre Ulrich Lesueur et va pouvoir l’arrêter. Il finit par tout avouer et Sara va pouvoir revenir à Sète. Roxane et Bart préparent son retour.

Dans le même temps, l’ex-mari d’Agnès est de retour à Sète et elle a très peur. Il commence déjà à la harceler et la surveille devant le lycée ! Raphaëlle va s’impliquer pour protéger Agnès et Sébastien va se faire enlever ! La famille Perraud est terrifiée !



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 18 au 22 novembre 2024

Lundi 18 novembre 2024 (épisode 1816) : Après la plainte d’un suspect, la carrière de Roxane est en danger. Maud est suspicieuse concernant les relations de sa sœur. Adam s’enfuit loin de ses parents.

Mardi 19 novembre 2024 (épisode 1817) : Les victimes peuvent désormais se tourner vers l’avenir. Sébastien fait du chantage à Camille. Valentine supporte de moins en moins Bruno.

Mercredi 20 novembre 2024 (épisode 1818) : Raphaëlle outrepasse son devoir en accueillant une cliente chez elle. Adam retrouve ses parents après sa fugue en Allemagne. Roxane et Bart préparent le retour de Sara.

Jeudi 21 novembre 2024 (épisode 1819) : Raphaëlle ne supporte plus les fréquentations de Camille. Samuel s’amuse du malheur de son rival. Rachel décide de chercher un nouvel appartement.

Vendredi 22 novembre 2024 (épisode 1820) : La police conclut que Sébastien a été enlevé. La prestation de François force l’admiration de ses élèves. La relation entre Chloé et Benny commence à agacer Alex.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 18 au 22 novembre 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

