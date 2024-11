50mn Inside du 16 novembre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 16 novembre 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 16 novembre 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

👑 À la Une- pourquoi la famille royale est-elle à nouveau ébranlée ?

La famille royale dans la tourmente. Alors que le roi Charles III fêtait ses 76 ans ce jeudi, pourquoi la couronne semble vaciller ?

🧑‍🎄 En coulisses – les grands magasins pour Noël

Comment les grands magasins comptent-ils vous faire rêver à Noël ?



🎤 Le portrait – Julien Doré

Rencontre avec le chanteur, qui se confie sur les femmes de sa vie.

🎥 La story – Les Tuche

Comment les Tuche sont-ils devenus la famille préférée de Français ? Retour sur une saga phénomène.

50mn Inside du 16 novembre 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌍 Destination mystère : comment vivre ses vacances autrement ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.