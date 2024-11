Envoyé Spécial du 28 novembre : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 28 novembre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 28 novembre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Serial donneur

Le sperme est devenu une ressource rare et recherchée. En France, il faut en moyenne 15,5 mois pour obtenir un don via un CECOS, alors que 800 donneurs supplémentaires seraient nécessaires chaque année pour répondre à la demande de procréation médicalement assistée. Face à cette pénurie, certaines femmes se tournent vers un « marché noir du sperme » sur les réseaux sociaux, où elles obtiennent la précieuse semence, avec ou sans rapport sexuel, bien que cette pratique soit illégale. « Envoyé Spécial » suit notamment Maddy, mère de deux enfants conçus grâce à un géniteur trouvé sur Facebook, qui décrit la facilité du processus. Les journalistes, en caméra cachée, révèlent l’ambiguïté de certaines transactions, où des donneurs insistent sur des rapports sexuels. Parmi eux, des serial-donneurs, comme un Français de 65 ans toujours actif malgré la limite de 45 ans imposée par les CECOS, ou Jonathan Meijer, un Néerlandais avec 550 enfants, condamné pour ses pratiques. Cette quête soulève aussi des drames personnels, comme celui de Sandrine, née d’un don illégal avant l’ère des réseaux sociaux, qui cherche aujourd’hui à retrouver son géniteur.

🔴 La voiture nous rend-elle fous ?

C’est un drame qui a bouleversé la France : le 15 octobre dernier à Paris, un cycliste de 27 ans a perdu la vie, écrasé par un automobiliste après une simple altercation. Ce tragique événement illustre une tension grandissante sur les routes, aussi bien en ville qu’à la campagne. Refus de priorité, disputes pour une place de parking ou même un geste anodin : les réactions violentes se multiplient. Mais d’où viennent ces comportements ? Pourquoi même les conducteurs les plus posés semblent-ils parfois perdre tout contrôle au volant ? La voiture aurait-elle le pouvoir de nous faire perdre la raison ?



Publicité





🔴 Titicaca, le lac meurt de soif

Le lac Titicaca, joyau emblématique niché à 3 800 mètres d’altitude entre le Pérou et la Bolivie, est-il en train de disparaître ? Cette immense réserve d’eau douce, berceau de la culture inca, atteint son niveau le plus bas depuis 70 ans, victime d’une sécheresse sans précédent. Les scientifiques pointent le réchauffement climatique, un déficit exceptionnel de précipitations et l’impact aggravant de la déforestation en Amazonie. À cela s’ajoute une pollution croissante des eaux, forçant de nombreux Boliviens vivant près du lac à quitter leurs terres pour émigrer vers La Paz. « Envoyé Spécial » est allé à la rencontre de ces Andins qui assistent, impuissants, à l’évaporation des eaux qui faisaient jadis leur prospérité.