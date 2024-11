Le Meilleur Pâtissier du 28 novembre : l’épisode 8 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 28 novembre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 13 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Aujourd’hui, l’épisode a pour thème « Sales gosses ! ». Les 6 pâtissiers amateurs encore en lice s’apprêtent à voyager dans le temps et à revivre la meilleure période de leur vie : c’est « retour en enfance » sous la tente du Meilleur pâtissier !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 21 novembre 2024, présentation de l’épisode 8 « Sales gosses ! »

Épreuve créative : la maison de poupée en gâteau

Les candidats auront une mission pleine de nostalgie : recréer leur chambre d’enfant… en gâteau ! Une fois terminées, toutes les chambres seront réunies pour former la grande « Maison de poupée LMP ». Qu’ils soient fans de foot, passionnés par Beyoncé, adeptes de l’ordre ou maîtres du désordre, entourés de jouets ou plongés dans les livres, les pâtissiers devront donner vie à leurs souvenirs avec précision et gourmandise. Chaque détail compte, mais surtout : il faudra que ce soit aussi délicieux que fidèle à leur enfance !

Épreuve technique : l’incroyable « chien ballon en chocolat » de la cheffe Jade Genin

Les pâtissiers auront un défi de taille : créer un chien ballon, comme ceux que l’on voit aux fêtes foraines ou aux kermesses, mais entièrement en chocolat ! Ce chien gourmand cachera en son cœur un savoureux gâteau au chocolat et aux noix de macadamia. Un dessert original et spectaculaire imaginé par la talentueuse cheffe pâtissière Jade Genin.



Épreuve surprise : des gâteaux trompe l’œil de légumes pour des invités sans pitié

Choux de Bruxelles, épinards, betteraves ou brocolis : ces aliments sont souvent les ennemis jurés des enfants ! Les pâtissiers devront relever un défi audacieux en les transformant en créations trompe-l’œil, capables de surprendre et de régaler un jury composé de Cyril, Mercotte et d’une classe d’enfants exigeants. Parviendront-ils à faire apprécier ces légumes tant redoutés ? À la clé, le prestigieux cupcake d’or, synonyme d’immunité et du tablier bleu tant convoité. Mais pour l’un d’entre eux, l’aventure sous la tente prendra fin… Qui séduira et qui sera éliminé ?

Le Meilleur Pâtissier saison 13, rappel de la présentation de la saison

Cette année, dans « Le Meilleur Pâtissier », l’actrice Laëtitia Milot rejoint le chef Cyril Lignac et Mercotte pour une nouvelle saison encore plus gourmande. Nos 14 pâtissiers amateurs, venus de France et de Belgique, devront faire preuve de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française. Au programme : une saison riche en rebondissements, des épreuves revisitées et des nouveautés mémorables. À la clé, le très convoité trophée du « Meilleur Pâtissier » !