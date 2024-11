Envoyé Spécial du 5 novembre : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 5 novembre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir dans cette spéciale élections américaines.





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 5 novembre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Les États divisés d’Amérique

Depuis quelques années, une forme de nouvelle « guerre de sécession » silencieuse agite les États-Unis. De nombreux Républicains, exaspérés par des politiques qu’ils qualifient de « woke », quittent leurs États démocrates pour s’installer dans des régions ultra-conservatrices. *Envoyé spécial* s’est rendu à Portland, dans l’Oregon, où le centre-ville se vide de ses habitants et de ses entreprises. Le reportage explore également le point de vue de ces résidents qui souhaitent redessiner la frontière entre l’Oregon (démocrate) et l’Idaho (républicain) afin d’échapper à ce qu’ils perçoivent comme des politiques trop progressistes. Dans l’Idaho, l’un des États connaissant une forte croissance démographique, les nouveaux arrivants préfèrent vivre entre eux et accueillent avec méfiance ceux qui souhaitent encore s’installer.

🔴 La classe moyenne américaine : Que reste-t-il du rêve américain ?

Envoyé spécial s’est penché sur la classe moyenne américaine, en Caroline du Nord, un État pivot à chaque élection. En 2020, cet État a légèrement penché pour Donald Trump. Cette année encore, il sera surveillé de près. Représentant près de 40 % de la population américaine, la classe moyenne est le socle de l’économie, travaillant dur pour maintenir un niveau de vie et préparer l’avenir de leurs enfants. Bien que le revenu moyen soit de 59 500 dollars par an (environ 4 500 euros brut par mois), l’inflation et les coûts de la vie érodent leur pouvoir d’achat, rendant ce rêve de plus en plus difficile à atteindre.



🔴 Texas : du pétrole au vent

Le Texas, État conservateur et royaume du pétrole, s’est converti à l’énergie éolienne, devenant l’un des plus grands producteurs au monde. Dans la petite ville de Roscoe, frappée par la crise économique, les éoliennes ont redonné un souffle de prospérité. Wes Williams, fermier de coton et soutien de Donald Trump, gagne désormais entre 80 000 et 100 000 dollars par an grâce aux éoliennes sur ses terres. La ville a embrassé l’énergie verte, non pas par écologie, mais pour des raisons financières. Lors du « Festival du vent », on célèbre cette énergie renouvelable de manière inattendue : avec une course de 4×4 dans la boue.

🔴 Un peuple armé

En Arizona, des civils se rassemblent chaque année pour le Big Sandy Shoot, le plus grand festival d’armes de guerre au monde, où mitrailleuses, lance-roquettes et même un char d’assaut sont à disposition des amateurs. La passion américaine pour les armes se voit comme une garantie de sécurité nationale, un moyen pour les citoyens de se protéger de toute menace étrangère.

🔴 Les électeurs « repentis », un enjeu des élections américaines

Rich Logis, autrefois fervent soutien de Donald Trump, est aujourd’hui à la tête des « Républicains pour Harris » en Floride. *Envoyé spécial* suit son parcours pour comprendre ce revirement, qu’il partage avec de nombreux Américains désenchantés par le mouvement MAGA et prêts à changer de camp. Ces « repentis » pourraient être un atout stratégique pour les démocrates dans les Swing States, avec une campagne spécifique mise en place pour les attirer.