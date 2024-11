Murder Club du 5 novembre : vos épisodes ce soir sur M6

Publicité





Murder Club du 5 novembre 2024 – Ce mardi soir, M6 poursuit la diffusion de sa toute nouvelle série « Murder Club » avec Eric Cantona dans le rôle principal.





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Murder Club, le synopsis

Après avoir échoué lors d’une interpellation décisive, Amélia Delcourt, 32 ans, récemment promue à la brigade criminelle, est écartée de l’enquête sur « Shakespeare », un tueur en série actif depuis dix ans. Mais quand Juliette, 17 ans, disparaît, Amélia, convaincue qu’il s’agit d’un enlèvement, décide de poursuivre l’enquête en secret. Chez les parents de la jeune fille, elle croise Daniel Hansen, un ancien profiler médiatique déchu, déjà sur la piste…

Murder Club du 5 novembre 2024 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 3

Tandis qu’Amélia peine à récolter des informations sur le mystérieux tueur Fantôme, Daniel retourne dans l’ancienne maison de son enfance et, avec effroi, découvre les corps des femmes que son père sénile a laissés derrière lui. Peu après, Amélia accompagne Daniel, qui a reçu une invitation énigmatique de « Shakespeare » pour participer à une murder party. Si les autres joueurs pensent à un simple jeu de rôle, eux, en revanche, comprennent l’enjeu : s’ils ne retrouvent pas Juliette dans les trente minutes, elle mourra…



Saison 1 – épisode 4

Alors que Daniel est en détention et que tout le monde semble persuadé qu’il est à la fois le tueur Fantôme et Shakespeare, Amélia, en proie au doute, décide de le confronter. Daniel finit par lui avouer que le véritable tueur en série Fantôme n’est autre que son père, ce qui signifie que Shakespeare est toujours en liberté. En examinant les résultats des tests ADN réalisés sur les victimes, les enquêteurs découvrent une anomalie : parmi les corps figure celui de François Castelli, le seul homme tué par Fantôme. Amélia parvient à faire libérer Daniel, et les deux coéquipiers partent interroger l’ex-femme de Castelli…

Avec Éric CANTONA (Daniel Hansen), Tiphaine Daviot (Amélia Delcourt), Catherine HOSMALIN (Babeth Delcourt), Vinnie DARGAUD (Julien Fauvel), Catherine HOSMALIN (Babeth Delcourt), Laurent CAPELLUTO (Bruno Castelli), Cathy MIN JUNG (Beaumont), Sarah Espour (Avenel), Frédéric Lubansu (Forest), Christelle CORNIL (Estelle), Benoît Verhaert (Lenoir), Didier De Neck (Juge Edouard)

Découvrez « Murder Club » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY